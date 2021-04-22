В Дубровском районе нашли снаряд времен войны Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Дубровском районе Брянской области спасатели обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили местные жители в лесу вблизи деревни Жуково.

- На место обнаружения незамедлительно выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по брянской области. – Спасатели изъяли и обезвредили 82-миллиметровую мину.

Напомним, буквально в среду, 21 апреля, такой же «подарок войны» нашли в Новозыбковском районе. Снаряд обнаружили также в лесу около деревни Синий Колодец.

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