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Общество21 апреля 2021 15:37

В брянском Новозыбкове нашли и обезвредили снаряд времен войны

Его обнаружили в лесу местные жители
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Новозыбкове нашли и обезвредили снаряд времен войны.

В брянском Новозыбкове нашли и обезвредили снаряд времен войны.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В брянском Новозыбкове 21 апреля наши и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в лесу днем местные жители около деревни Синий Колодец.

- На место незамедлительно выехала группа спецработ брянского пожарно-спасательного центра, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Изъяли и обезвредили 210 -миллиметровый снаряд.

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