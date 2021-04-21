В брянском Новозыбкове нашли и обезвредили снаряд времен войны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В брянском Новозыбкове 21 апреля наши и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в лесу днем местные жители около деревни Синий Колодец.

- На место незамедлительно выехала группа спецработ брянского пожарно-спасательного центра, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Изъяли и обезвредили 210 -миллиметровый снаряд.

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