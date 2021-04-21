В брянском Новозыбкове нашли и обезвредили снаряд времен войны.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
В брянском Новозыбкове 21 апреля наши и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в лесу днем местные жители около деревни Синий Колодец.
- На место незамедлительно выехала группа спецработ брянского пожарно-спасательного центра, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Изъяли и обезвредили 210 -миллиметровый снаряд.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».