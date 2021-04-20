Директором белобережского дворца культуры назначили Андрея Львутина

Фото: группа «БЕЛЫЕ БЕРЕГА» в vk.com.

В поселке Белые Берега Фокинского района Брянска назначили нового директора местного дворца культуры. Им стал Андрей Михайлович Львутин, который ранее занимал должность заместителя главы белобережской администрации. Об этом рассказали в социальной сети в группе поселка.

– Что пожелать новому руководителю образцового дворца культуры, коим он стал в бытность Александра Ивановича Максимова? – пишут жители Белых Берегов. – Надеемся, что наш клуб останется таким же добрым и уютным местом. Верим, что удастся сохранить сплоченный профессиональный коллектив.

Напомним, прежний директор дворца культуры поселка Белые Берега 52-летний Александр Максимов погиб в декабре 2020 года в дорожно-транспортном происшествии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».