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Общество20 апреля 2021 14:34

Директором белобережского дворца культуры назначили Андрея Львутина

До этого он занимал должность заместителя главы поселковой администрации
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: группа «БЕЛЫЕ БЕРЕГА» в vk.com.

Фото: группа «БЕЛЫЕ БЕРЕГА» в vk.com.

В поселке Белые Берега Фокинского района Брянска назначили нового директора местного дворца культуры. Им стал Андрей Михайлович Львутин, который ранее занимал должность заместителя главы белобережской администрации. Об этом рассказали в социальной сети в группе поселка.

– Что пожелать новому руководителю образцового дворца культуры, коим он стал в бытность Александра Ивановича Максимова? – пишут жители Белых Берегов. – Надеемся, что наш клуб останется таким же добрым и уютным местом. Верим, что удастся сохранить сплоченный профессиональный коллектив.

Напомним, прежний директор дворца культуры поселка Белые Берега 52-летний Александр Максимов погиб в декабре 2020 года в дорожно-транспортном происшествии.

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