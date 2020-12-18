В ДТП под Брянском погиб директор ДК в Белых Берегах

Фото: vk.com, "Белые Берега".
В дорожно-транспортном происшествии под Брянском погиб директор Городского дома культуры поселка Белые Берега Александр Максимов. Авария случилась около половины шестого вечера в пятницу, 18 декабря, на 1-м километре дороги, ведущей от трассы в поселок.
52-летний водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" ехал в сторону Белых Берегов. При обгоне впереди идущей машины, он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Директор ДК, который был за рулем, погиб на месте аварии. 57-летний пассажир получил травму и ушиб головы, перелом позвоночника, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Пострадавшего госпитализировали.
Жители поселка выражают соболезнования семье погибшего.
- Директор ГДК Максимов Александр Иванович - человек с большой буквы, сделавший многое для Дворца культуры и поселка, - пишут в Белобережской администрации. - Светлая память, мы будем помнить всегда, для нас это большая потеря...