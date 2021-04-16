В Брянске улицу Молодой Гвардии капитально отремонтируют в 2022 году

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Бежицком районе улицу Молодой Гвардии капитально отремонтируют в 2022 году. Об этом "КП-Брянск" рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. В этом году улицу ждет ямочный ремонт.

Напомним, жители пожаловались в социальных сетях на огромные ямы на улице. Нарекания горожан вызвал участок от улицы Кубышева до Ульянова. Так как другую часть Молодой Гвардии до улицы Кромской отремонтировали в прошлом году.

На следующий год в порядок приведут всю улицу. Здесь уложат новый асфальт, отремонтируют тротуары и пешеходную зону с газонами.

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