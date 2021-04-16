Жители Брянска пожаловались на состояние дороги по улице Молодой Гвардии

Фото: группа «ЧП и ДТП Брянск» в vk.com.

Жители Бежицкого района Брянска пожаловались на состояние дороги по улице Молодой Гвардии. По словам горожан, в ужасном состоянии находится не только асфальт, но и газон. Гневный пост они разместили в социальной сети в пятницу, 16 апреля.

– Ну и опять немного жалобы на дороги, – пишет горожанин. – Всеми знакомая и любимая улица Молодая Гвардия в Бежицком районе, рядом 39 школа, детский сад, паспортно-визовая служба и библиотека, так сказать лицо Бежицкого района. И напрочь убитая улица, эти ямищи не объехать и не обойти.

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