В Брянске 28-летняя женщина украла из магазина продукты

В Брянске 28-летняя женщина попыталась украсть продукты из магазина. Случай произошел на улице Бежицкой в Советском районе. Воровку задержали росгвардейцы.

На происшествие в торговой точке указал поступивший сигнал «тревога». На охраняемый объект оперативно выехал экипаж вневедомственной охраны. Прибыв к месту ЧП, росгвардейцы задержали предполагаемую преступницу. Ей оказалась местная жительница.

– Для дальнейшего разбирательства наши сотрудники передали злоумышленницу полицейским, – добавляют в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что ведомству закупили 12 новых патрульных автомобилей. Передача новой техники состоялась на территории подразделения в Брянске. Ключи от экипажей вручал врио начальника ведомства Владимир Птицын. Подчеркивалось, что пополнение автопарка поможет эффективнее обеспечивать правопорядок и общественную безопасность.

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