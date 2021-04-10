Брянскому управлению Росгвардии передали 12 новых машин

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

Региональному управлению Росгвардии передали 12 новых патрульных автомобилей. Торжественную церемонию провели в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 10 апреля.

Новую технику получили городские и районные подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Ключи от нее вручал врио начальника ведомства полковник полиции Владимир Птицын.

- Пополнение автопарка новыми единицами служебного автотранспорта поможет еще эффективнее обеспечивать правопорядок и общественную безопасность, а также качественно выполнять задачи, стоящие перед Росгвардией, - подчеркнул тот.

Добавим, на патрульные машины нанесена специальная цветографическая схема Росгвардии. Плюс каждая единица укомплектована спецоборудованием и радиосвязью.

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