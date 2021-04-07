Жители Брянска просят отремонтировать подземный переход на Полтиннике

Фото: "Типичный Брянск".
Жители Брянска очередной раз попросили отремонтировать подземный пешеходный переход на Полтиннике. Он уже несколько лет находится в полуразрушенном состоянии. По пандусам невозможно спуститься с коляской. Некоторые ступеньки тоже разрушились.
В 2019 году подземный переход проверили сотрудники прокуратуры и ГИБДД. И уже тогда признали, что его нужно срочно привести в порядок. Представление тогда внесли главе Брянской городской администрации. Но никаких действий со стороны чиновников не последовало.
Не отремонтировали переход при капитальном ремонте улицы Красноармейской. В этом году в список территорий для ремонта на 2022 год попал сквер Комсомольский. Но это не тот сквер у перехода, а в районе школы №9.
Горожане просят привести в порядок комплексно территорию у бывшего кинотеатра 50 лет Октября. Но в сквере возводят офисное здание.
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