2019-10-09T13:00:00+03:00
Общество

В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать подземный переход на Полтиннике

Им не могут пользоваться инвалиды и другие маломобильные горожане
Марина АНТОНОВА
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В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать подземный пешеходный переход на Полтиннике. Проверку провели вместе с сотрудниками городского отдела ГИБДД.

- Пешеходный переход на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова не ремонтировали несколько лет, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Лестницы и пандусы в нем разрушены. Переходом не могут воспользоваться инвалиды и другие маломобильные горожане.

В адрес главы Брянской городской администрации внесли представление.

Кстати, сейчас идет капитальный ремонт улицы Красноармейской. На этом участке сразу два подземных перехода – у автовокзала и у сквера Комсомольского. Но в рамках контракта работы в переходах не предусмотрены.

- Подземные пешеходные переходы отремонтируют в этом году, если удастся сэкономить деньги на ремонте дорог, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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