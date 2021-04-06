В Брянске установили новую камеру на проспекте Станке Димитрова

Фото: vk.om. сообщество "ЧП и ДТП Брянск."

Дорожную камеру установили на проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях во вторник, 6 апреля.

Прибор фотофиксации разместили в окрестностях дома №3. Это первый корпус БГИТУ. Неподалеку - Черметовский мост. Максимальная разрешенная скорость на участке составляет 40 километров в час.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Многие не понимают целесообразности установки очередной для города камеры.

«А здесь-то зачем... Не припомню, чтоб здесь летали!» (Александр Себекин)

Напомним, на днях аналогичный прибор установили за Черным мостом, который связывает Фокинский и Советский районы.

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