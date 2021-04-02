У Черного моста в Брянске установили дорожную камеру

Камеру установили со стороны Фокинского района, сразу за Черным мостом. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Переносную дорожную камеру заметили у Черного моста в Фокинском районе Брянска утром в пятницу, 2 апреля. Она расположена на триноге сразу за гидросооружением.

По словам водителей, на участке максимальная разрешенная скорость составляет 40 километров в час. Однако большинство автовладельцев ее превышают и разгоняются в среднем до 60-ти. Вероятно, именно поэтому и установили прибор фотофиксации. Также не редки на участке и дорожно-транспортные происшествия, которые собирают внушительные пробки.

Отметим, еще одна камера "на 60" расположена немного дальше - у съезда к озеру Мутному. Она стационарная и работает на обе полосы. Аналогичный прибор функционирует и у остановки "Улица Красноармейская". Там максимально разрешенная скорость - 40 километров в час.

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