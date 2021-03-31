На окраине Брянска потушили крупный пожар из-за поджога травы

Фото: vk.com, сообщество "ЧП И ДТП Брянск".

Крупный природный пожар ликвидировали на окраине Бежицкого района Брянска вечером во вторник, 30 марта. Его спровоцировал пал сухой травы. Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Автор тревожного поста уточнил, что ЧП произошло в поле между поселком Чайковичи и так называемом «Визитом» - районом Камвольного комбината.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России пояснили, что на обозначенном участке горела сухая трава. Пожар тушили две автоцистерны ПСЧ-12.

Кстати, всего за прошедшие сутки в регионе случилось 72 техногенных пожара. А ночью 31-го в Трубчевском районе вспыхнул частный жилой дом. Один человек погиб.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».