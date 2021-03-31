В ночном пожаре в Трубчевском районе погиб один человек

Частный жилой дом сгорел в Трубчевском районе ночью в среду, 31 марта. Один человек погиб, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали в 03.47 - поступил звонок оперативному дежурному ЦУКС. Уточнялось, что произошло возгорание на улице Советской в деревне Глыбочка.

По вызову оперативно выехали расчеты трех пожарных частей.

"На тушении работали два ручных пожарных ствола. В 04.26 пожар удалось локализовать, через полчаса - ликвидировать открытое горение, в 06.56 - ликвидировать пожар полностью. Есть пострадавший", - сказано в официальном релизе ведомства.

По уточненный информации МЧС, в огне погиб один человек. Его возраст и пол уточняют.

Причину пожара установят эксперты.

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