В брянских Клинцах в должности депутата утвердили Валерия Сычева

В брянском городе Клинцах подтвердили полномочия депутата горсовета седьмого созыва Валерия Сычева. Произошло это на 24-м заседании представительного органа в среду, 24 марта, сообщает местный портал «Клинцы. Инфо».

Само заседание проходило в Большом зале Дома Советов.

В настоящее время Валерий Сычев работает директором МУП «Торговые ряды». Учредителем этого предприятия является Клинцовская мэрия.

Напомним, вакантное место в городском Совете народных депутатов образовалось после ухода Александра Пыко. Тот написал заявление по собственному желанию в первых числах февраля. Народный избранник входил в президиум горсовета. И возглавлял мандатную комиссию. О причинах его ухода не сообщалось.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».