В Клинцах досрочно сложил полномочия депутат горсовета Александр Пыко

В брянском городе Клинцы досрочно сложил полномочия депутат местного горсовета Александр Пыко. Об этом объявили на 22-м внеочередном заседании представительного органа в среду, 3 февраля.

Заседание прошло в Большом зале Дома Советов, уточняет портал "Клинцы.ИНФО".

Отмечалось, что Александр Пыко подал в отставку по собственному желанию.

До недавнего времени депутат входил в президиум клинцовского горсовета. И возглавлял мандатную комиссию. Теперь полномочия председателя возложили на Наталью Капитанову.

Кстати, на этом же заседании в должности главы Клинцовской горадминистрации утвердили Федора Сушка. Причем 27 января тот уволился. А уже на следующий день вернулся в ряды сотрудников мэрии – правда, в должности заместителя.

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