Уволившегося в конце января Федора Сушка вновь назначили мэром Клинцов

Фото: администрация города Клинцы.

Уволившийся в конце января с должности главы Клинцовской горадминистрации Федор Сушок вновь стал руководителем города. Пока он будет работать с приставкой «врио». Об этом сообщает местный портал «Клинцы.ИНФО».

Решение о назначении Федора Сушка в должности временно исполняющего обязанности главы Клинцовской горадминистрации приняли депутаты. Это произошло на 22-м внеочередном заседании городского Совета в среду, 3 февраля.

Таким образом, народные избранники внесли изменения в свое же решение от 27 января этого года. Тогда, напомним, они поддержали решение о досрочном прекращении полномочий Федора Николаевича – тот написал заявление на увольнение по собственному желанию. А уже 28-го числа чиновника приняли на должность заместителя главы клинцовской мэрии.

По некоторым данным, увольнение Федора Сушка было связано со скандалом вокруг спортивного центра единоборств и кроссфита. Для объекта срубили два десятка деревьев, предположительно, в природоохранной зоне. В инциденте сейчас разбирается прокуратура. Как сообщал «Комсомольской правде» в Брянске» зампрокурора Клинцовского района Рубен Алифян, окончание проверки намечено на конец первой декады февраля.

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