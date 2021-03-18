В знаменитой брянской луже на Медведева застрял таксист

Фото: группа «Типичный Брянск» в vk.com.

В Брянске в знаменитой луже на Медведева застрял таксист. Фотографиями происшествия поделились очевидцы в социальных сетях сегодня, 18 марта.

Напомним, огромная лужа на улице Медведева в Бежицком районе преграждает путь автомобилистам уже несколько лет. Она стала непреодолимой преградой для многих машин.

В мэрии Брянска ранее обещали отремонтировать злополучную дорогу и сделать там полноценную ливневую канализацию. К работам приступят с наступлением ремонтного сезона.

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