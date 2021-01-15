В Брянске в этом году пообещали убрали легендарную лужу на улице Медведева в Бежицком районе. В ней застрял не один десяток автомобилей, в том числе и скорой помощи. Фотографии и видео с тонущими машинами у дома №56 регулярно публикуют в социальных сетях.- Дорога будет капитально отремонтирована, - говорят в пресс-службе правительства области. - Помимо благоустройства дорожного полотна здесь проложат ливневую канализацию. Работу начнутся с наступлением сезона.Полноценная ливнека - единственный способ избавиться от лужи. Так как другие способы водоотведения здесь не работают.Прямо сейчас убрать лужу невозможно. Дорожники огородят ее сигнальной лентой, чтобы предупредить водителей об опасности.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».