У брянской деревни опрокинулись две легковушки за одно утро

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск". Автор: Николай Гнатюк.
Как минимум, две автоаварии произошло в окрестностях деревни Яблонька Унечского района за утро субботы, 13 марта. В обоих случаях автомобили опрокидывались, сообщают очевидцы в социальных сетях.
На происшествия указали подписчики сообщества «ЧП и ДТП Брянск». Те проиллюстрировали сообщения фотографиями. Видно, что оба автомобиля находятся в кюветах.
Предположительно, первое ДТП произошло в девять часов утра (на фото), второе – около 10.30.
Инциденты активно обсуждают пользователи в комментариях. В частности, автомобилисты подчеркивают, что дорога на указанном участке очень скользкая. А потому призывают не гонять.
«Я вчера у Яблоньки также на обгоне ушел в кювет. Благо, успел выровнять авто перед кюветом. Никто не пострадал, авто целое. Вся жизнь перед глазами пролетела, спасибо дорожному братству - вытащили авто. Страшно это все…» (Евгений Викторович).
«Люди, если трассу не чистили, и есть колея, то не надо перестраиваться на скорости, обгонять и так далее. Берегите себя!» (Виктор Викторов).
«Трасса скользкая. На шипах, как босиком по кафельной плитке» (Дмитрий Межевцов).
«В такую погоду только летать!» (Алексей Грачиков).
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
Напомним, накануне в регионе зафиксировали одну автоаварию с пострадавшими. Столкнулись «ГАЗ» и легковой «Хендай». Пострадал один из водителей.
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