У брянской деревни опрокинулись две легковушки за одно утро

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск". Автор: Николай Гнатюк.

Как минимум, две автоаварии произошло в окрестностях деревни Яблонька Унечского района за утро субботы, 13 марта. В обоих случаях автомобили опрокидывались, сообщают очевидцы в социальных сетях.

На происшествия указали подписчики сообщества «ЧП и ДТП Брянск». Те проиллюстрировали сообщения фотографиями. Видно, что оба автомобиля находятся в кюветах.

Предположительно, первое ДТП произошло в девять часов утра (на фото), второе – около 10.30.

Инциденты активно обсуждают пользователи в комментариях. В частности, автомобилисты подчеркивают, что дорога на указанном участке очень скользкая. А потому призывают не гонять.

«Я вчера у Яблоньки также на обгоне ушел в кювет. Благо, успел выровнять авто перед кюветом. Никто не пострадал, авто целое. Вся жизнь перед глазами пролетела, спасибо дорожному братству - вытащили авто. Страшно это все…» (Евгений Викторович).

«Люди, если трассу не чистили, и есть колея, то не надо перестраиваться на скорости, обгонять и так далее. Берегите себя!» (Виктор Викторов).

«Трасса скользкая. На шипах, как босиком по кафельной плитке» (Дмитрий Межевцов).

«В такую погоду только летать!» (Алексей Грачиков).

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Напомним, накануне в регионе зафиксировали одну автоаварию с пострадавшими. Столкнулись «ГАЗ» и легковой «Хендай». Пострадал один из водителей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»