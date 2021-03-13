В ДТП в Клинцовском районе пострадал водитель грузовика

Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Клинцовском районе в пятницу, 12 марта. Это 35-летний водитель, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла в половине пятого вечера на 160-м километре автодороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Столкнулись ГАЗ-2705 и «Хендай Матрикс».

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 35-летний водитель отечественной машины. Он ехал в сторону Брянска. Перестраиваясь, мужчина не уступил дорогу иномарке.

- Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибленная ссадина лица и ушной раковины», - уточняют в Госавтоинспекции. - По факту ДТП полицейский проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария, в которой есть пострадавшие, за минувшие сутки – пятницу, 12-е.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».