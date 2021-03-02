В Клинцах объявили аукцион на проект реконструкции здания техникума для "Кванториума"

Фото: Алина Коленченко.

В брянском городе Клинцы объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации реконструкции исторического здания бывшего техникума. В нем планируют открыть детский технопарк "Кванториум".

Первоначальная цена контракта - больше 7,7 миллиона рублей. Заявки будут принимать до 17 марта.

Победитель аукциона должен будет выполнить работы в течение 150 дней с момента подписания договора.

Напомним, прошлым летом в Клинцах разыгрался скандал вокруг местного "Кванториума". Под него отдали здание бывшего текстильного техникума, в котором учился брянский летчик-наблюдатель Григорий Николаевич Скоробогатый. И строители начали ремонт. Историческое здание, судя по проекту, должно было превратиться в безликую "коробку", облицованную вентфасадами. Однако общественники забили тревогу и указали на незаконность этих действий. В итоге в ситуацию вмешалась прокуратура. И выяснила, что у юрлица не было соответствующей лицензии на проведение работ. К тому же, проект реконструкции не был согласован с управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области.

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