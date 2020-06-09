2020-06-09T17:24:08+03:00
Общество

Ринуться в будущее или сохранить прошлое?

Жители Клинцов борются за исторический облик здания текстильного техникума, в котором планируют открыть детский технопарк
Мария Дедкова
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Здание бывшего техникума обнесли забором. Фото: Алина Коленченко.Здание бывшего техникума обнесли забором. Фото: Алина Коленченко.
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На днях в Клинцах разгорелся скандал. 1 июня в городе начался ремонт дома №24 на улице Пушкина. Здесь собираются открыть детский технопарк «Кванториум». Но проект реставрации старинного здания не понравился местным жителям. Мы попытались разобраться, сохранят ли уникальное строение.

Постройка с историей

По данным некоторых брянских историков, здание возвели в 1882 году под ремесленное училище. Но оно пустовало больше 10 лет, пока клинчане добились его открытия.

Училище распахнуло свои двери в 1895 году. В 1903-м его переименовали в техническое. В 1918-м училище стало техникумом. Здесь готовили специалистов по холодной обработке металла. Позже стали обучать текстильщиков. Во время фашистской оккупации здание разрушили. Однако в 1944 году его начали восстанавливать, а в 1947-м эту работу закончили. С тех пор, по документам, реставрации в здании не проводили.

В техникуме учился будущий летчик Григорий Скоробогатый, который прославился благодаря подвигу своей команды. Под руководством Николая Гастелло экипаж направил горящий самолет на колонну немцев. Вся команда погибла. Позже клинцовскому техникуму присвоят имя Григория Скоробогатого.

В начале 90-х годов прошлого века по решению Малого совета Клинцовского городского Совета народных депутатов здание признали памятником архитектуры регионального значения. До 2016 года здесь располагался Клинцовский индустриальный техникум. После этого постройка пустовала.

Ремонт снаружи и внутри

Но, как оказалось, недолго… В прошлом году стало известно, что в Клинцах откроют детский технопарк «Кванториум». Чтобы не возводить здание заново, решили задействовать старое. Как нельзя лучше подошел дом №24 на улице Пушкина. Контракт с подрядчиком заключили в конце мая. А уже через неделю строители приступили к работам.

"Типовой" проект "Кванториума" на паспорте объекта. Фото: Алина Коленченко.

"Типовой" проект "Кванториума" на паспорте объекта. Фото: Алина Коленченко.

Стройку обнесли металлическим забором, на котором повесили паспорт объекта. Местные жители ужаснулись – ведь по проекту от внешнего облика здания ничего не останется. Большие овальные окна заменят на типичные пластиковые, фасад облицуют цветным керамогранитом и уберут балконы с ажурными чугунными решетками.

– Кто согласовал такое преображение памятника? – стали возмущаться горожане.

Клинчан поспешили успокоить в департаменте образования. Чиновники ответили, что никаких видоизменений внешнего облика дома не планируется. Мол, основная работа пройдет внутри: предстоит расширить и отремонтировать коридоры, сделать удобными и безопасными аудитории учебного заведения, заменить инженерные коммуникации. Обещали сохранить и старинную лестницу внутри.

Однако окна и чугунные решетки у дома исчезли. А в смете среди работ значится «демонтаж входной группы, балконов, козырька, крыши».

Сохранить первоначальный облик

Клинцы – единственный город в Брянской области, где проходит фестиваль восстановления городской исторической среды «Том Сойер». Волонтеры, в основном студенты, на деньги спонсоров ремонтируют старинные дома, которые не имеют статуса памятника архитектуры. Они занимаются этим бесплатно. В прошлом году привели в порядок дом на улице Льва Толстого в Клинцах. В этом планируют отремонтировать еще один дом.

Активисты решили пообщаться с рабочими.

– При нас повесили паспорт, – говорит руководитель проекта «Том Сойер Фест» в Брянской области Алина Коленченко. – Подрядчик сказал, что ремонтировать фасад не подписывался, а занимается кровлей и всем, что касается внутреннего переоборудования. Почему при этом пострадали оконные проемы и была демонтирована балконная решетка, объяснить не смог.

Местные жители обратились к губернатору с просьбой разобраться в путанице и не допустить уничтожения исторического облика здания техникума.

В списках не значился?

– Та вывеска, которая появилась на заборе, ввела горожан в заблуждение, – заявил заместитель директора департамента образования Виктор Ширяев. – На макете изображено типовое здание, которое строят с нуля. Но когда такое учреждение создается на базе исторического здания, всегда это учитывается.

Стоит отметить, что действительно львиная доля работ по смете сосредоточена на внутренней части здания. Однако по закону даже текущий ремонт объектов культурного наследия можно проводить при наличии историко-культурной экспертизы и согласования проектной документации в управлении по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области. Кроме того, организация, которая проводит ремонт, должна иметь специальную лицензию. В реестре Министерства культуры среди обладателей такого документа организация, занимающаяся ремонтом техникума в Клинцах, не значится.

По словам директора департамента образования Елены Егоровой, здание вообще не входит в список памятников культурного наследия.

Вопреки ее словам, техникум числится объектом культурного значения как в реестре брянского управления по охране, так и в списке Министерства культуры. Может быть, его исключили из списка, а никто и не заметил?

Дать ответ на этот вопрос сразу в управлении по охране не смогли. Нашему корреспонденту сказали, что на место 9 июня выехал исполняющий обязанности начальника управления Евгений Бондарев. Активистам дадут официальный ответ в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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