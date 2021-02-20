Умер житель Погара, доставленный в Брянск на вертолете 16 февраля

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Брянск".

Жителя Погара, который тяжело пострадал в ДТП и был транспортирован в Брянск на вертолете 16 февраля, не удалось спасти. 48-летний мужчина умер. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Брянца похоронили в Погаре. В процессии участвовали его 17-летний сын и жена-медик, также пострадавшие в ДТП 9 февраля.

Напомним, вертолет санитарной авиации заметили у горбольницы №1 в Бежицком районе Брянска во второй половине дня 16 февраля. Тогда же появилась информация, что в медучреждение доставили мужчину, тяжело пострадавшего в ДТП в Погарском районе.

Сама автоавария произошла на 26-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар» – у поворота на деревню Березовка. Столкнулись «Лада Веста» и «Рено Дастер». Первый автомобиль следовал в Брянск (отец вез сына на учебу), а второй – во встречном направлении, из Почепа.

В происшествии пострадали пять человек, в том числе 17-летний подросток. В большей степени досталось водителю отечественной легковушки. Он несколько дней провел в реанимации в Погарской ЦРБ. У него медики диагностировали переломы обоих бедер, переломы ребер, тяжелые травмы головы, пневмоторакс. Позже было принято решение о транспортировке больного – находящегося без сознания – в Брянск, на вертолете санитарной авиации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».