Пострадавшего в ДТП мужчину доставили из Погара в Брянск на вертолете

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Брянск".

Во второй половине дня во вторник, 16 февраля, в Брянске заметили вертолет санитарной авиации. Тот приземлился прямо у входа в городскую больницу №1 в Бежице. Как стало известно, в областной центр доставили тяжело пострадавшего в ДТП в Погарском районе.

Автоавария произошла еще 9 февраля. Тогда на 26-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар» столкнулись «Лада Веста» и «Рено Дастер». Пострадали пять человек, в том числе 17-летний подросток. Больше всего, как уточняли в ГИБДД, досталось 48-летнему водителю отечественной легковушки. У него диагностировали переломы обоих бедер, переломы ребер (предварительно), тяжелые травмы головы, пневмоторакс.

Его-то и доставили в Брянск на вертолете санитарной авиации.

Знакомые больного в комментариях в соцсетях уточняют, что мужчина вез сына на учебу в Брянск. А ему в лоб из-за фуры вылетели двое на «Дастере».

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске» в Погарской ЦРБ мужчина лежал в реанимации. Его состояние - крайне тяжелое. Он без сознания.

Время перелета составило около получаса.

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