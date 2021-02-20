В столкновении электропоезда и автомобиля под Брянском может быть виновата скользкая дорога

В 2021 году это первое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими на железной дороге. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Появились подробности аварии с участием пригородного поезда в Брянском районе. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 февраля около половины второго дня на железнодорожном перегоне 163 километр Сельцо – Ржаница.

Напомним, сегодня под электропоезд «Жуковка – Брянск» попал легковой автомобиль ВАЗ. Трагедия произошла на переезде рядом с поселком Первомайским, входящим в состав города Сельцо.

При столкновении автомобиля ВАЗ и электропоезда от полученных травм на месте погибли 59-летний мужчина, 52-летняя и 61-летняя женщины. Травмы различной степени тяжести получили 22-летний водитель автомобиля и 37-летний пассажир. Расследование уголовного дела по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Брянской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на месте аварии установили недостатки зимнего содержания переезда и подъездов к нему. На железнодорожном настиле и дороге около него зафиксировали скользкий снежный накат. Работу обслуживающих переезд организаций проверят и привлекут виновных к административной ответственности.

В 2021 году это первое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими на железной дороге. В минувшем году зарегистрировали одну подобную аварию, в которой один человек получил травмы, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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