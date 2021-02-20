В Брянской области три человека погибли после столкновения с электропоездом

В аварии погибли три человека: две женщины и мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области сегодня, 20 февраля, под колеса электропоезда «Жуковка – Брянск» попал легковой автомобиль ВАЗ. Трагедия произошла на переезде в поселке Первомайском, входящем в состав города Сельцо.

В аварии погибли три человека: две женщины и мужчина. Также травмы получили еще два мужчины, сообщили в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

Травмы получили еще два мужчины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Сообщение о столкновении на оперативный пульт МЧС поступило в 13.45. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь.

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