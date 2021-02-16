Бывшего брянского судью Михаила Андрусенко лишили прав после ДТП

Водительских прав лишили бывшего судью Михаила Андрусенко, который устроил пьяное ДТП в центре Брянска. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

Решение по административному делу вынес мировой судья. Автомобилиста признали виновным в отказе от медосвидетельствования. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления автотранспортом на 1 год и 7 месяцев.

Напомним, бывший зампредседателя Брянского областного суда угодил в ДТП у гостиницы «Брянск» на проспекте Ленина 31 января. Тогда кроссовер «Хонда» снес дорожное ограждение. В происшествии никто не пострадал. Однако серьезные повреждения получил сам автомобиль.

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