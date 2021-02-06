Бывший судья устроил аварию в центре Брянска

Бывший судья стал виновником аварии в центре Брянска. Фото: Брянский областной суд.

Бывший судья стал виновником аварии в центре Брянска. 31 января напротив гостиницы Брянск» кроссовер «Хонда» врезался в дорожное ограждение. Аварию устроил бывший заместитель председателя Брянского облсуда Михаил Андрусенко, сообщают «Брянские новости». Фото с места аварии выложил в соцсети и написали комментарий «снесли кусочек забора».

Судья в отставке тогда отказался пройти медицинское освидетельствоание на состояние алкогольного опьянения.

Сейчас административное дело на Андрусенко направили в суд.

Работая на посту судьи, он и раньше попадал в аварию. Но тогда все обошлось лишь легким испугом.

Известно, что после отставки Михаил Андрусенко работал в правительстве области. Он был заместителем руководителем одного из подразделений.

Михаил Андрусенко родом из Черниговской области. С 1989 по 2007 год работал на разных должностях в военной прокуратуре Саратовского гарнизона и Северо-Кавказского военного округа. В 2007 году его назначили председателем Урицкого районного суда Орловской области, в апреле 2012 – судьей Саратовского областного суда.

В 2014 году работал в должности заместителя председателя Брянского областного суда. В 2019 году ушел с поста.

Полковник юстиции запаса. Имеет такие награды как, Орден «За военные заслуги», медаль «300 лет Российскому флоту», Почетную грамоту Генерального прокурора России.

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