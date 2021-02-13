В Брянской области существует риск обрушения из-за снега 70 зданий

В Брянской области из-за сильных снегопадов сохраняется повышенный риск обрушения 70 зданий. Из них 43 расположены в Брянске, 8 – в Клинцах, 7 – в Трубчевском районе. Еще в нескольких муниципалитетах подобные происшествия возможны на одном – трех объектах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.

Спровоцировать обрушение может большое скопление снега на крышах, а также несвоевременная его уборка. Наибольшему риску подвержены здания, построенные с использованием большепролетных (широкопролетных) конструкций.

Напомним, накануне, 12 февраля, в Брянске от снега просела крыша ледового дворца «Пересвет». Благодаря своевременной эвакуации в ЧП никто не пострадал.

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