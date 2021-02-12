После обрушения крыши в ледовом дворце в Брянске завели уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

После обрушения крыши в ледовом дворце "Пересвет" в Бежицком районе Брянска завели уголовное дело. Дело расследуют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- В результате происшествия создана реальная угроза жизни и здоровью людей, находившихся в ледовом дворце, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Проведение своевременных эвакуационных мероприятий исключило наступление трагических последствий.

По результатам расследования дадут оценку действиям или бездействию ответственных.

Напомним, купол крыши в ледовом дворце просел утром 12 февраля под тяжестью снега. Из сооружения эвакуировали 30 человек, среди которых были 15 детей. Во время ЧП никто не пострадал.

На ремонт купольной крыши из областного бюджета поспешили выделить больше 130 миллионов рублей. Уже к вечеру 12 февраля нашли подрядчика для выполнения работ.

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