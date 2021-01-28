В аварии под Брянском погиб 53-летний водитель фуры

Спасателям МЧС пришлось извлекать мужчину из кабины при помощи специальных средств. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Мы уже сообщали, что в Брянской области произошло столкновение двух большегрузов, в результате которого погиб один человек. Появились подробности страшного ДТП.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась в Выгоничском районе около 23.00 27 января на 24 километре дороги Брянск – Новозыбков.

По предварительной информации, 53-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом, двигаясь со стороны Брянска, выехал на встречную полосу и столкнулся с полуприцепом другого тягача «Вольво». За рулем встречной машины был 28-летний водитель.

От полученных травм 53-летний водитель фуры погиб на месте аварии. Спасателям МЧС пришлось извлекать мужчину из кабины при помощи специальных средств.

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