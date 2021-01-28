При столкновении двух фур в Выгоничском районе погиб один человек

Пострадавшего в ДТП в Выгоничском районе пришлось извлекать из автомобиля спасателям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Один человек погиб при столкновении двух грузовых автомобилей в Выгоничском районе поздно вечером в среду, 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 23.10. Отмечалось, что ДТП произошло на 22-м километре трассы федерального значения А-240. По вызову выезжали пожарные спасатели четырех частей, сотрудники ГИБДД, "скорая".

- В ДТП один человек погиб, - говорят в чрезвычайном министерстве. - Его пришлось деблокировать из машины при помощи специальных спасательных средств. Также пожарные смывали с проезжей части горюче-смазочные материалы.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

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