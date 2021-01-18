В Брянске завели уголовное дело о поджоге иномарки генерального директора телеканала \\"Городской\\" Марии Сергеенко. Пожар случился ночью 18 января на улице Коммунальной в Бежице. У автомобиля \\"Тойота Рав 4\\" горел моторный отсек и салон. Иномарка восстановлению не подлежит.Мария Сергеенко считает, что это был намеренный поджог. И связан с ее профессиональной деятельностью. Руководитель телеканала обратилась в полицию. Машину отправили на экспертизу.Напомним, пожар случился около половины четвертого утра. Сработала сигнализация у машины. Сначала огонь пытались потушить самостоятельно, пожарные приехали быстро. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».