Генеральный директор телеканала «Городской» Мария Сергеенко рассказала «КП-Брянск» подробности ЧП, которое случилось ночью 18 января. На парковке неподалеку от дома сгорела машина руководителя телеканала – «Тойота Рав 4».- В 3.23 сработала сигнализация в машине, - рассказала Мария Сергеенко. – Я выбежала на улицу. Сначала автомобиль попытались потушить своими силами – помогали соседи. Потом решили дождаться пожарных, так как бак был полон бензина, он мог взорваться.Спасатели приехали быстро. Судя по официальным сводкам, в 3.37 машину потушили. Загорелся моторный отсек и салон.- 9 января машина прошла техническое обслуживание у официального дилера, - говорит директор телеканала. – Автомобиль новый, находится на гарантии, поэтому я сомневаюсь, что могло произойти короткое замыкание.Иномарка восстановлению не подлежит. Сгорела вся передняя часть. Машину забрали на экспертизу. Специалисты выяснят, был ли это поджог.Мария Сергеенко обратилась в полицию. По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Поджог».- В полиции интересовались, нет ли у меня кредитов, долгов, ничего такого нет, - признается Мария Сергеенко. – Наш дом старый, соседи очень дружные. Я считаю, что это было предупреждение, только от кого – не понятно. Поэтому мы на телеканале продолжим работать, как и раньше.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».