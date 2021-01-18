В Брянске сгорел автомобиль генерального директора телеканала \\"Городской\\" Марии Сергеенко. ЧП случилось ночью, 18 января, на улице Коммунальной в Бежице.Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.27. На место выехали две пожарные машины. К тому моменту, как приехали спасатели, горел моторный отсек и салон машины.Пожар потушили за 10 минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время ЧП никто не пострадал.По мнению Марии Сергеенко, ее машину подожгли. И это связано с профессиональной деятельностью. Генеральный директор собиралась 21 января ехать на своей машине в Саратов, где пройдет кассационный суд над брянской чиновницей, сообщает \\"Городской\\".Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».