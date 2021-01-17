В Брянске планируют организовать выделенные полосы для движения общественного транспорта. Нововведение появится пока только на отдельных участках улично-дорожной сети. Об этом рассказал начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков в группе «Брянской автобус» в социальной сети.Напомним, в Брянске приступили к оптимизации общественного пассажирского транспорта. В городе планируют постепенно отменить все коммерческие маршрутные такси и оставить лишь муниципальный транспорт.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».