В Брянске хотят полностью избавиться от коммерческого пассажирского транспорта. Об этом рассказал начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков. Интервью с чиновником опубликовали в группе «Брянский автобус» в социальной сети.– В развитых городах маршрутов с нерегулируемыми тарифами, в том числе так называемых «маршруток», быть не должно, – сказал начальник транспортного отдела. – Брянск я отношу именно к таким городам. Данные изменения произойдут не за один год, но это именно тот путь, которого будет придерживаться отдел по транспорту Брянской городской администрации.Напомним, в Брянске приступили к оптимизации пассажирских перевозок. В городской администрации 15 января было подписано постановление об отмене пяти городских коммерческих маршрутов. С 16 июля 2021 года по городу прекратят курсировать маршрутки №10, №28, №38, №47. С 20 октября отменят маршрутное такси №88. Сообщается, что они практически полностью дублируют другие виды общественного транспорта.– Почему не отменили дублирующие маршруты раньше? – сообщил Игорь Чубчиков. – В соответствии с законодательством Российской Федерации отменить маршрут возможно или по согласованию с перевозчиком, которому выдано свидетельство на данный маршрут, или по окончанию действия данного свидетельства. В нашем случае маршруты будут отменяться исключительно после окончания действия свидетельства на данные маршруты у перевозчиков, которые были им выданы 5 лет назад.Еще оставшиеся в городе маршрутные такси будут отменять постепенно. Перевозчики, чьи маршруты продолжат работать в 2021 году, получат свидетельства с обновленным расписанием, которое обещают составить с учетом мнения горожан. Также сообщается, что на переходный период все городские направления будут обеспечены общественным пассажирским транспортом.По задумке чиновников, после проведенной оптимизации город получит развитую сеть общественного пассажирского транспорта, работающую по регулируемым тарифам с предоставлением всех льгот. На линии обещают выпускать муниципальный транспорт средней и большой вместимости строго по расписанию. При этом график движения автобусов и троллейбусов планируют пересмотреть в сторону увеличения машин. Движение обещают организовать вплоть до одиннадцати-двенадцати часов ночи.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».