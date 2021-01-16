В Брянске отменят пять коммерческих маршрутных такси. В текущем году заканчивается действие пятилетних контрактов на осуществление коммерческих перевозок. 15 января вышло постановление Брянской городской администрации об отмене отдельных регулярных муниципальных маршрутов. Документ разместили в социальной сети в группе «Брянский автобус».В 2021 году в городе прекратят курсировать маршрутки №10, №28, №38, №47 и №88. Сейчас по этим направлениям ездят 132 микроавтобуса. Эти маршруты практически полностью дублируются другими видами транспорта. Так, в качестве замены маршрута №10 «Юрфак БГУ – переулок Пилотов» предлагают маршрутку №35 «Юрфак БГУ – стадион Десна» и кольцевой автобус №5 «ЖК Мегаполис-Парк».Маршрут №28 «Фосфоритный завод – ТРЦ «Аэропарк»» предлагают заменить существующим автобусом №37 «Фосфоритный завод – Телецентр». Маршрутка №38 «Бульвар Щорса – микрорайон Вокзальный» уступит место автобусу №11 «Микрорайон Вокзальный – бульвар Щорса». Маршрут №47 «Завод Литий – поликлиника БАЗ» уберут в связи с тем, что он почти полностью дублирует автобус №31 «Бульвар Щорса – поликлиника БАЗ».Движение по этим направлениям прекратится с 16 июля 2021 года. С 20 октября с городских улиц пропадет маршрутное такси №88 «улица Флотская – улица Молокова». Альтернативой ему называют маршрут №99 «Бордовичский водозабор – улица Гукалина».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».