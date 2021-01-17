Брянские маршрутные такси обяжут подключить к региональной информационной системе «Умный транспорт». Об этом сообщил начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков в группе «Брянской автобус» в социальной сети.В настоящее время в сервисе «Умный транспорт» отображаются данные о передвижении в основном только муниципального транспорта. Информацию о местонахождении коммерческих микроавтобусов смогут увидеть все жители Брянска в специализированном приложении. Также за маршрутками будут следить сотрудники горадминистрации, чтобы контролировать исполнение графика движения.Напомним, в новом году власти Брянска приступили к оптимизации сети общественного пассажирского транспорта. В городе планируют постепенно отменить все коммерческие маршрутные такси и заменить их муниципальным транспортом.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».