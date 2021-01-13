Два десятка комбинированных дорожных машин ликвидируют последствия снегопада, который обрушился на Брянск в среду, 13 января. Об этом сообщает в пресс-служба горадминистрации со ссылкой на дорожное управление.Согласно отчету коммунальщиков, спецтехника вышла на улицы города с началом снегопада - после 14.00. Всего задействовали 23 машины КДМ. Они посыпали дороги пескосоляной смесью, чтобы избежать образования снежного наката. Параллельно дюжина тракторов вела механическую уборку тротуаров - во всех районах Брянска.Также дорожники задействовали девять погрузчиков и шесть грейдеров для уборки и вывоза уже счищенного снега.- В связи с прогнозируемым усилением снегопада, в ночь количество уборочной техники будет увеличено, - пообещали в мэрии.Пока же задействованной спецтехники явно недостаточно. Соцсети пестрят сообщениями о нечищеных дорогах, пробках из-за этого и «снежном плену» некоторых улиц.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».