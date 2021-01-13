На Брянск и Брянскую область обрушился сильный снегопад во второй половине дня в среду, 13 января. Соцсети пестрят сообщениями о нечищеных дорогах, пробках на дорогах и «снежном плену» нескольких улиц областного центра.Сильный снег выпал практически во всех районах. Кое-где непогода началась еще утром, а в большинстве муниципалитетах - в послеобеденное время. До Брянска метель добралась к вечеру.- Снег начал идти около 16.00, - рассказывает «Комсомолке» читательница из Погарского района. - В течение получаса он усилился и начался настоящий снегопад. Улицы в нашем поселке сильно замело.В областном центре осадки в виде сильного снега наблюдали после пяти часов вечера. Замело практически все улицы и магистрали. Из-за снежных завалов на дорогах образовались автомобильные заторы. Водители жалуются в соцсетях на плохую уборку трасс спецтехникой.- Ехал около 17.30 из Советского района в Фокинский, - рассказывает автомобилист Евгений. - Должен был забрать ребенка из садика на «Литии». Но из-за снегопада к закрытию не успел. Пришлось попросить родственницу. Вместо обычных 25 минут поездка заняла все 45! Двигался медленнее обычного, со скоростью 30-40 километров в час. Из-за снега постоянно забивались дворники.В пресс-службе горадминистрации заявляют, что машины дорожного управления вышли на улицы после 14.00. Их суммарное число - 23.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».