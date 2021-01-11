В ДТП у окрестностей брянского города Новозыбков пострадал 26-летний автомобилист. Автоавария произошла около трех часов дня в понедельник, 11 января.Появились подробности дорожно-транспортного происшествия на трассе местного значения в Новозыбковском городском округе.Ранее, напомним, региональное ГУ МЧС России сообщило о выезде к месту происшествия и спасении одного человека. Того пришлось извлекать из поврежденной легковушки при помощи специальных средств.В ведомстве «Комсомолке» уточнили, что пострадавший остался жив. И его, находящегося в сознании, передали медикам.По уточненной информации, травмы получил 26-летний мужчина. Он управлял автомобилем «Лада Гранта». Предварительно, водитель не учел скоростной режим, погодные условия и вылетел в кювет. После этого он врезался в дерево. Пострадавшего увезли в Новозыбковскую ЦРБ.Кстати, сама автоавария произошла на выезде из Новозыбкова – в сторону села Деменки.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».