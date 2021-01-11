В понедельник, 11 января, в брянском городе Новозыбков в ДТП угодил легковой автомобиль. Пострадал один человек. Он остался жив. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.В ведомстве об аварии стало известно в 15.25 - поступил звонок в оперативную дежурную смену. Уточнялось, что происшествие произошло на трассе местного значения в Новозыбковском городском округе. По вызову выезжали спасатели ПСЧ-16, дорожные полицейские и «скорая».«В результате ДТП есть пострадавший. Пожарно-спасательным подразделением проводились работы по деблокированию пострадавшего», - говорится в официальном релизе брянского Главка МЧС.Начальник пресс-службы Татьяна Сенина «Комсомолке» уточнила, что пострадавший выжил:- Пострадавшего извлекли из автомобиля при помощи специальных спасательных средств. Тот находился в сознании. Его передали медикам.По факту ДТП полицейские проводят проверку.Более подробной информации о происшествии пока нет.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».