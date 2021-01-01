Пожар тушили в новогоднее утро - пятницу, 1 января - в брянском поселке Локоть. Горел заброшенный Дом культуры. Информация о ЧП появилась в социальных сетях.О пожаре сообщили в сообществе «Локоть-инфо».Предварительно, пожар тушили около девяти часов утра.«Произошло возгорание мусора в заброшенном здании. Это бывший ДК мебельной фабрики», - уточняет сетевое издание.Судя по опубликованным снимкам, на место происшествия выезжали огнеборцы. И оперативно потушили пожар.Что стало причиной возгорания – неизвестно. Официальной информации об инциденте от МЧС пока не поступало.Кстати, днем ранее в регионе потушили 13 техногенных пожаров.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».