13 техногенных пожаров потушили Брянской области в преддверии Нового года-2021 - в четверг, 31 декабря. В основном горели хозпостройки и частные дома, сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.В происшествиях, предварительно, обошлось без человеческих жертв. Но значительно пострадало имущество – сумму ущерба подсчитывают эксперты и сами потерпевшие. Также специалисты ведомства устанавливают причины всех пожаров.Добавим, в преддверии праздника спасатели не выезжали на ДТП, водные происшествия и для обезвреживания опасных находок.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».