Трем сотрудникам брянского линейного отдела полиции на транспорте грозит увольнение после пьяного ДТП в Фокинском районе. Сейчас ведомство проводит служебную проверку.Автоавария, о которой идет речь, произошла на проспекте Московском - у остановки «Школа №28» - в субботу, 26 декабря. Столкнулись «Лада Самара» и «Киа Церато». Предварительно, ДТП спровоцировал 34-летний водитель отечественной легковушки. Тот врезался в иномарку, остановившуюся у светофора на «красный». Было около двух часов ночи.Пострадавших, согласно официальной сводке ДТП, двое. Это автовладелец «Лады» и его 35-летний спутник. Обоих с многочисленными переломами госпитализировали. Причем предполагаемый виновник происшествия отказался проходить медицинское освидетельствование.По информации брянских СМИ, в «Ладе» ехали трое сотрудников транспортной полиции. В ту ночь они не были при исполнении служебных обязанностей. Тем не менее, ведомство по факту инцидента проводит проверку. По ее итогам полицейских могут уволить. Также наказание понесут их руководители.