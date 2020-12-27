Два человека получили тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Московском в Брянске в субботу, 26 декабря. Произошло столкновение «Лады Самары» и «Киа Церато», сообщают в УГИБДД по региону.Авария произошла в Фокинском районе. Было около двух часов ночи.По предварительной информации, ДТП спровоцировал 34-летний водитель отечественной легковушки. Тот ехал со стороны улицы Транспортной в сторону улицы Новозыбковской. И налетел на «Киа» под управлением 27-летнего брянца, которая остановилась на «красный».– В происшествии пострадал водитель «Лады» и его 35-летний пассажир, – уточняют в ГИБДД. – У первого медики диагностировали «множественные переломы ребер, пневматоракс», у второго – то же самое плюс перелом таза. Обоих госпитализировали. Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянение.Кстати, всего за субботу, 26-го, в регионе произошло шесть ДТП, в которых калечились люди. Один человек погиб, одиннадцать получили травмы различной степени тяжести.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».