В брянской деревне проверят сообщения о безнаказанных преступлениях

Брянские полицейские проверят информацию о безнаказанных преступлениях, которые совершали в почепской деревне Кожемяки. О них рассказали местные жители после гибели 18-летней девушки. Ее до смерти замучил 35-летний мужчина.

После этого односельчане рассказали, что тот же человек год назад изнасиловал сестру девушки. Всего насчитали семь изнасилований. Обвиняют подозреваемого и в кражах. А также участкового - в том, что спускал все на тормозах.

- В случае установления фактов недобросовестного исполнения служебных обязанностей лицами из числа сотрудников и руководителей МО МВД России «Почепский» в отношении них будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел Брянской области, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Также результаты проверки будут направлены по подследственности для возможного принятия процессуальных решений в отношении должностных лиц.

Напомним, юная девушка погибла от рук насильника 22 ноября. В ее теле врачи обнаружили металлические предметы.

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