Пропавшего в Брянске 22-летнего парня нашли живым

Поиски 22-летнего Андрея Голоколенова, пропавшего в Брянске 5 декабря, завершились благополучно. Его нашли живым. Новостью поделились волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

О завершении поисков стало известно в 01.50 в воскресенье, 6 декабря.

«Найден, жив! Спасибо за помощь в распространении информации», - лаконично написали поисковики.

Напомним, 22-летний парень ушел в неизвестном направлении накануне. А проживает он в Советском районе Брянска. Из размещенной ориентировки следовало, что Андрей нуждается в медицинской помощи. Причем искали пропавшего не в первые. Только в 2020-м это уже третий случай.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».